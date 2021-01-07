События

07:53 07.01.2021

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень, враждебную огневую активность врага заметили недалеко от Опытного, где противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителей ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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