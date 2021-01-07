Twitter на 12 часов заморозил аккаунт Трампа за нарушения

Компания Twitter объявила о решении заморозить на 12 часов аккаунт президента США Дональда Трампа.

По сообщению американских СМИ, две публикации на странице Трампа нарушали политику компании. Если он их не удалит, то аккаунт останется заблокированным и по истечении 12 часов.

Первая публикация - видеообращение, в котором Трамп, с одной стороны, призвал демонстрантов покинуть Капитолий, а с другой - обращался к ним с симпатией и заявлял, что демократы украли у него победу на выборах.

Вторая публикация вновь содержала призыв к демонстрантам разойтись. Однако при этом Трамп снова заявил, что считает себя победителем выборов.

В ходе акции протеста группа демонстрантов несколько часов назад прорвалась в здание конгресса, тем самым вынудив приостановить процедуру сертификации победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Ранее компания Facebook удалила видеозапись, в которой президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников уйти с территории Капитолия, где проходят акции протеста.

"Мы удалили ее, потому что в целом мы считаем, что она как раз способствует, а не уменьшает риск продолжающегося насилия", - говорится в заявлении вице-президента Гая Розена.