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07:08 07.01.2021

Четыре человека стали жертвами беспорядков в американской столице

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Четыре человека стали жертвами беспорядков в американской столице

Три человека скончались в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена, сообщил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он не уточнил, были ли эти люди каким-либо образом причастны к вторжению протестующих в здание Капитолия.

Ранее сообщалось о том, что во время захвата Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС США.

Заседания Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуирован на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.

Тем не менее, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Мэр заявила, что люди, штурмовавшие Капитолий, "стремились сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков".

По ее словам, есть опасения, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации (20 января - ИФ)".

Как сообщалось, около 1 тыс. бойцов национальной гвардии направляются в Вашингтон губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В распространенном заявлении губернатора говорится, что он направляет 1 тыс. нацгвардейцев в Вашингтон, "чтобы помочь и облегчить мирную передачу власти".

Теги: #беспорядки #сша #жертвы #капитолий
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