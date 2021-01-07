На Харьковщине задержали гражданина РФ за попытку взятки пограничникам за незаконное перемещение товаров

На Харьковщине правоохранители задержали россиянина за попытку подкупить пограничников за незаконное перемещение товаров через государственную границу из России в Украину.

Как сообщает пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке, в среду правоохранители задержали гражданина Российской Федерации за попытку предоставления пограничникам неправомерной выгоды в сумме $400 США.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" по сообщению, внесенным в ЕРДР в ноябре 2020 г.

"Пограничник отдела "Ольховатка" Харьковского отряда, который должен получить взятку за содействие в незаконном перемещении товаров через государственную границу из России в Украину и наоборот, сразу же сообщил сотрудникам внутренней и собственной безопасности о предложении неправомерной выгоды, поэтому правоохранители организовали наблюдение и сбор информации о правонарушителя", - отметили в погранслужбе.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Россиянина задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.