В Киеве СБУ пресекла деятельность неонацистской террористической группировки

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, главарем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, сообщил пресс-центр СБУ.

"Установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Б. Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Манифест" также был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, неоднократно вызывающее критические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

Правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Также изъяли печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Также в СБУ ранее установили, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020г оперативниками в Киеве. Иностранцу объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также в пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что в марте 2019г идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн-трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети интернет так называемый манифест "Большая замена", в котором призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.