Конгресс США очищен от демонстрантов, в ходе протестов задержали не менее 20 человек

Правоохранительные органы полностью освободили от вторгшихся в здание Конгресса США демонстрантов - сторонников президента Трампа, в ходе протестов задержали не менее 20 человек, сообщила полиция округа Колумбия.

Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей многотысячной демонстрации в поддержку президента Трампа у здания Конгресса США.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в своем "Твиттере".

По информации телеканала CNN, правоохранители задержали не менее 20 человек, пришедших на акцию протеста на территории Капитолия.

В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президент США Майк Пенс был в экстренном порядке эвакуирован из здания.

В Конгрессе США в среду рассматривался вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.

Тем временем Пентагон сообщил, что для поддержки правоохранительных сил по прекращению беспорядков в Вашингтоне мобилизовано около 1,1 тыс. резервистов Нацгвардии США.

Резервисты в основном будут задействованы для обеспечения комендантского часа, введенного в Вашингтоне в целях прекращения массовых беспорядков.