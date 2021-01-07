События

01:09 07.01.2021

Конгресс США очищен от демонстрантов, в ходе протестов задержали не менее 20 человек

1 мин читать
Конгресс США очищен от демонстрантов, в ходе протестов задержали не менее 20 человек

Правоохранительные органы полностью освободили от вторгшихся в здание Конгресса США демонстрантов - сторонников президента Трампа, в ходе протестов задержали не менее 20 человек, сообщила полиция округа Колумбия.

Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей многотысячной демонстрации в поддержку президента Трампа у здания Конгресса США.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в своем "Твиттере".

По информации телеканала CNN, правоохранители задержали не менее 20 человек, пришедших на акцию протеста на территории Капитолия.

В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президент США Майк Пенс был в экстренном порядке эвакуирован из здания.

В Конгрессе США в среду рассматривался вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.

Тем временем Пентагон сообщил, что для поддержки правоохранительных сил по прекращению беспорядков в Вашингтоне мобилизовано около 1,1 тыс. резервистов Нацгвардии США.

Резервисты в основном будут задействованы для обеспечения комендантского часа, введенного в Вашингтоне в целях прекращения массовых беспорядков.

Теги: #конгресс #сша #вашингтон #освобождение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:33 07.01.2021
Польша верит в силу американской демократии

Польша верит в силу американской демократии

01:24 07.01.2021
Насилие не сможет победить волю народа – Трюдо о протестах в США

Насилие не сможет победить волю народа – Трюдо о протестах в США

00:05 07.01.2021
В Канаде обеспокоены протестами в Вашингтоне

В Канаде обеспокоены протестами в Вашингтоне

23:44 06.01.2021
Трамп призвал сторонников в Вашингтоне разойтись по домам

Трамп призвал сторонников в Вашингтоне разойтись по домам

23:37 06.01.2021
Кулеба обеспокоен происходящими протестами в Вашингтоне

Кулеба обеспокоен происходящими протестами в Вашингтоне

23:13 06.01.2021
В мире начали осуждать протесты в США, а американские власти задействовали Нацгвардию для восстановления порядка

В мире начали осуждать протесты в США, а американские власти задействовали Нацгвардию для восстановления порядка

22:53 06.01.2021
Женщина получила тяжелое ранение в грудь близ Капитолия

Женщина получила тяжелое ранение в грудь близ Капитолия

22:32 06.01.2021
На Капитолийском холме раздались звуки выстрелов, задействована Секретная служба США

На Капитолийском холме раздались звуки выстрелов, задействована Секретная служба США

22:05 06.01.2021
Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

21:52 06.01.2021
Поддерживающие Трампа демонстранты прорвались в здание Сената США

Поддерживающие Трампа демонстранты прорвались в здание Сената США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

ПОСЛЕДНЕЕ

Тупицкий улетел на отдых в Дубаи

На Киевщине полицейские задержали злоумышленников за разбойное нападение и похищение людей

Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

Президент Португалии самоизолировался после контакта с инфицированным COVID-19

В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА