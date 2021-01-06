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23:37 06.01.2021

Кулеба обеспокоен происходящими протестами в Вашингтоне

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Кулеба обеспокоен происходящими протестами в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в стране.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом",- написал Кулеба в твиттере.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".

Теги: #сша #кулеба #украина #протесты
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Интерфакс-Украина
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