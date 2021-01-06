Кулеба обеспокоен происходящими протестами в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в стране.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом",- написал Кулеба в твиттере.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".