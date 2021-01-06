События

22:53 06.01.2021

Женщина получила тяжелое ранение в грудь близ Капитолия

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Женщина получила тяжелое ранение в грудь близ Капитолия

Ранение в область груди получила женщина в ходе протестов близ Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Они не уточнили обстоятельства, при которых она получила ранения, но известно, что она в тяжелом состоянии.

Со своей стороны телеканал NBC сообщает со ссылкой на вашингтонских медиков, что помощь оказывается не одному, а нескольким пострадавшим.

Их число, а также степень тяжести ранения не приводятся.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".

В Конгрессе США в среду рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Процесс был прерван из-за акции протеста.

Теги: #ранения #сша #конгресс #протесты
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