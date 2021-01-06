Тупицкий улетел на отдых в Дубаи

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил своим указом, улетел на отдых в Дубаи, сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Как сообщают пассажиры рейса Киев-Дубаи PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого от должности судьи отстранил президент Зеленский, но сам Тупицкий отказался признавать это решение", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.