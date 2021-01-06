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21:52 06.01.2021

Поддерживающие Трампа демонстранты прорвались в здание Сената США

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Поддерживающие Трампа демонстранты прорвались в здание Сената США

Группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената, сообщает телеканал NBC.

В связи с этим и сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания Конгресса.

Здание Конгресса США блокировано полицией на вход и выход. Раздается оповещение об угрозе и необходимости укрыться в безопасном месте.

Ранее между участниками акции протеста и полицией на Капитолийском холме произошли столкновения.

По данным телеканала CNN, поступают сообщения о применении в ходе беспорядков слезоточивого газа и светошумовых гранат. Однако пока не ясно, применяла их полиция или демонстранты.

Акция сторонников Трампа проходит в Вашингтоне в среду. Параллельно с ней Конгресс США собрался для ратификации результатов президентских выборов: ожидается, что конгрессмены признают победу демократа Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы ранее огласили свои планы предпринять демарш, чтобы этот процесс затянулся и не прошёл гладко.

Трамп продолжает утверждать, что выборы выиграл именно он, а победу Байдену обеспечили лишь масштабные нарушения и фальсификации.

Теги: #сша #безопасность #сенат
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