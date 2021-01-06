События

20:12 06.01.2021

Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

1 мин читать
Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перенесла заболевание коронавирусом, сообщила в среду агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

"Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе", - сказала Красулина.

Пресс-секретарь уточнила, что Тихановская перенесла болезнь "достаточно легко".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Теги: #коронавирус #тихановская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 06.01.2021
В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

08:54 06.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

08:18 06.01.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

05:10 06.01.2021
На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

03:05 06.01.2021
Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

11:56 05.01.2021
В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

08:29 05.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

08:19 05.01.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5334 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13850 человек

В Украине за сутки зафиксировано 5334 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13850 человек

23:32 04.01.2021
Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

17:50 04.01.2021
ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Португалии самоизолировался после контакта с инфицированным COVID-19

В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи Водяного и Опытного – штаб ООС

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА