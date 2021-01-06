В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

Число задержанных граждан на акциях протеста в Беларуси с 9 августа по 31 декабря 2020 года составило 25326 человек, сообщает в среду незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Общее количество задержаний составило 26 577, при этом количество задержанных граждан - 25 326 человек", - говорится в сообщении центра на его сайте.

По подсчётам волонтёров за указанный период (с 9 августа по 31 декабря 2020 года) было задержано не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек пожилого возраста (60+). При этом больше всего среди задержанных людей в возрасте от 19 до 40 лет - более 10,5 тысяч человек, утверждают правозащитники.

Общее количество суток административного ареста, которые получили протестующие за почти 5 месяцев, составило более 83 тыс., а число базовых величин штрафов - более 66 тыс., или 1,8 млн белорусских рублей (более $700 тыс. - ИФ).

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.