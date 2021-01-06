События

19:28 06.01.2021

В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

1 мин читать
В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

Число задержанных граждан на акциях протеста в Беларуси с 9 августа по 31 декабря 2020 года составило 25326 человек, сообщает в среду незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Общее количество задержаний составило 26 577, при этом количество задержанных граждан - 25 326 человек", - говорится в сообщении центра на его сайте.

По подсчётам волонтёров за указанный период (с 9 августа по 31 декабря 2020 года) было задержано не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек пожилого возраста (60+). При этом больше всего среди задержанных людей в возрасте от 19 до 40 лет - более 10,5 тысяч человек, утверждают правозащитники.

Общее количество суток административного ареста, которые получили протестующие за почти 5 месяцев, составило более 83 тыс., а число базовых величин штрафов - более 66 тыс., или 1,8 млн белорусских рублей (более $700 тыс. - ИФ).

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Теги: #протесты #задержание #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:05 05.01.2021
Возобновленный импорт электроэнергии из Беларуси с начала года составил 7,41 тыс. МВт-ч – "Укрэнерго"

Возобновленный импорт электроэнергии из Беларуси с начала года составил 7,41 тыс. МВт-ч – "Укрэнерго"

16:51 05.01.2021
Посольство рекомендует украинцам избегать мест скопления людей в Вашингтоне

Посольство рекомендует украинцам избегать мест скопления людей в Вашингтоне

14:41 03.01.2021
Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

13:06 03.01.2021
Протестные акции проходят в разных районах Минска

Протестные акции проходят в разных районах Минска

14:25 01.01.2021
Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

07:17 01.01.2021
Лидер белорусской оппозиции Тихановская в новогоднем поздравлении говорила о "свободной Белоруссии" в 2021 году

Лидер белорусской оппозиции Тихановская в новогоднем поздравлении говорила о "свободной Белоруссии" в 2021 году

14:18 30.12.2020
Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

20:01 27.12.2020
Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

11:47 26.12.2020
В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

10:55 26.12.2020
Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи Водяного и Опытного – штаб ООС

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

Офис генпрокурора направил в суд дело двоих членов ОПГ, причастных к похищению в 2014 И.Луценко и Вербицкого и убийству последнего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА