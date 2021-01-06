События

19:11 06.01.2021

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

2 мин читать
Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и выразил уверенность в том, что сплоченность народа позволит преодолеть любые вызовы.

"В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская", - говорится в поздравлении Порошенко.

Он отметил, что Рождество - праздник надежды, окутан семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. "В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу", - говорится в поздравлении.

Он также призвал украинцев отдельно вспомнить о солдатах, которые защищают украинскую землю. О медиках, которые спасают людей. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.

"Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом. А ровно два года назад в предрождественский день Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Спасибо Его святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви", - отметил Порошенко и пожелал украинцам теплого Рождества, веселых праздников, счастливой, здоровой и долгой жизни.

 

Теги: #рождество #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 06.01.2021
Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

18:21 06.01.2021
Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

11:40 06.01.2021
Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

13:42 05.01.2021
Порошенко призывает проукраинские оппозиционные силы к объединению

Порошенко призывает проукраинские оппозиционные силы к объединению

12:33 05.01.2021
Порошенко поздравил с годовщиной подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

Порошенко поздравил с годовщиной подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

11:32 05.01.2021
Почти 80% украинцев отмечают Рождество 7 января – опрос

Почти 80% украинцев отмечают Рождество 7 января – опрос

15:35 04.01.2021
Порошенко заявил о несоответствии статистики по Covid-19 реальной ситуации из-за уменьшения тестирований

Порошенко заявил о несоответствии статистики по Covid-19 реальной ситуации из-за уменьшения тестирований

10:41 03.01.2021
Российская вакцина влечет за собой большие риски - Порошенко

Российская вакцина влечет за собой большие риски - Порошенко

11:34 01.01.2021
Порошенко поздравил украинцев с новым годом

Порошенко поздравил украинцев с новым годом

13:00 31.12.2020
Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

Антикоррупционная структура должна быть независимой, а не обслуживать коррупционеров во власти, отмечает Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

ПОСЛЕДНЕЕ

В Беларуси на акциях протеста с августа задержали более 25 тыс. человек, утверждают правозащитники

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи Водяного и Опытного – штаб ООС

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

Офис генпрокурора направил в суд дело двоих членов ОПГ, причастных к похищению в 2014 И.Луценко и Вербицкого и убийству последнего

СБУ рассекретила архивы КГБ об операциях против рождественских традиций украинцев

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА