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19:02 06.01.2021

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

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Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Столичная полиция усилила меры безопасности на Рождественские праздники, за правопорядком будут следить сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, по случаю празднования Рождества правоохранители в усиленном режиме будут нести службу вблизи культовых сооружений во время проведения богослужений, а также будут следить за правопорядком возле праздничных локаций.

"Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте полиции.

 

Теги: #рождество #полиция
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