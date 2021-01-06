Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Столичная полиция усилила меры безопасности на Рождественские праздники, за правопорядком будут следить сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, по случаю празднования Рождества правоохранители в усиленном режиме будут нести службу вблизи культовых сооружений во время проведения богослужений, а также будут следить за правопорядком возле праздничных локаций.

"Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте полиции.