Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

"Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что в этом году Рождество особенное, поскольку традиционные колядки должны быть теперь еще и безопасными для здоровья людей.

"Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус кутьи и всех двенадцати блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину!" - пожелал президент.