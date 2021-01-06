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18:19 06.01.2021

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

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Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда, цель которого помочь компаниям обойти американские санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает Bloomberg.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Теги: #северный_поток_2 #фрг
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