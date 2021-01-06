Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заверил мэра Ровно Александра Третьяка в готовности содействовать поиску партнёров в вопросе привлечения технологий в разные сферы города. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«5 января посол Корнийчук провёл онлайн встречу с Ровенской городским головой. В ходе разговора были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах. В частности, была достигнута договорённость проработать вопрос экспорта в Израиль продукции предприятий лёгкой и сельскохозяйственной промышленностей Ровно. Со стороны Посольства была выражена готовность оказывать содействие городской власти и бизнесу в поиске и подборе релевантных израильских партнёров в сфере привлечения технологий в различные сектора (муниципальное управление, агропереработка, логистика)», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности украинского-израильского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, речь шла о восстановлении мест культурно-религиозного наследия еврейского народа в Ровно.

«В качестве перспективного направления двустороннего сотрудничества были определены установления побратимских связей между Ровно и одним из израильских городов», - подчёркивается в сообщении.

Посольство также отмечает, что диалог на таком уровне будет способствовать организации визита делегации Ровенского горсовета в Израиль для ознакомления с израильским экономическим потенциалом.