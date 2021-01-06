Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранителям срочно проверить информацию о якобы ввозе в страну контрабандой вакцины от COVID-19.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский также вновь подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации: первыми прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID-19.

"За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - заявил глава государства.

Как сообщалось, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".