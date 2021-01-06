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16:52 06.01.2021

СБУ рассекретила архивы КГБ об операциях против рождественских традиций украинцев

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СБУ рассекретила архивы КГБ об операциях против рождественских традиций украинцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовали архивы КГБ СССР о репрессиях и карательной операции против новогодних украинских традиций, сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook в среду.

В преддверии рождественских праздников СБУ опубликовала историческую информацию о карательной операции, инициированной советской властью в 1972 году против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы, именуемой "Блок".

Согласно информации ведомства, операция была инициирована против деятелей украинской культуры Василия Стуса, Елены Антонив и других.

13 января 1972 года КГБ отчитался секретарю ЦК Компартии Украины Петру Шелесту о старте операции.

"Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

"Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежка, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако, несмотря на это, многие люди все равно сохраняли верность традициям", – резюмировали в пресс-службе.

Теги: #сбу #материалы #рассекречивание
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