Офис генпрокурора направил в суд дело двоих членов ОПГ, причастных к похищению в 2014 И.Луценко и Вербицкого и убийству последнего

Офис генерального прокурора направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийству последнего, сообщает пресс-служба ОГПУ в среду.

"Досудебным расследованием установлено, что указанные лица по предварительному сговору 21 января 2014г незаконно похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - сообщают в Офисе генпрокурора в среду.

Подозреваемые находятся под стражей. Их обвиняют в создании преступной организации, умышленном убийстве, пытках, незаконном лишении свободы или похищении человека, а также незаконному воспрепятствованию проведению собраний и митингов.

В Офисе генпрокурора также отмечают, что за совершение таких же преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух - завершено заочное специальное досудебное расследование (in аbsеntiа).