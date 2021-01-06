События

15:58 06.01.2021

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

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Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Руководитель КНДР Ким Чен Ын на открытии восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) признал, что стране не удалось достичь поставленных ранее целей в экономическом развитии, цитирует в среду южнокорейское агентство Yonhap сообщения из Пхеньяна.

Съезд начал работу накануне.

"Срок пятилетней стратегии экономического развития истек в прошлом году, но результаты по большинству направлений совершенно не соответствовали нашим целям", - сказал Ким Чен Ын.

При этом прошедшие пять лет он назвал "беспрецедентными" и "худшими из худших" для страны.

"Самый надежный и быстрый способ для того, чтобы справиться с многочисленными проблемами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, состоит в том, чтобы приложить все возможные усилия для укрепления способности полагаться на собственные силы", - отметил лидер КНДР.

По его словам, на съезде он выступит с предложениями по "стратегической и тактической политике", направленной на "национальное воссоединение, развитие внешних связей и укрепление работы партии".

Yonhap отмечает, что на открытии съезда ни разу не прозвучали упоминания о Южной Корее и США.

В управлении по межкорейским связям при южнокорейском министерстве по делам объединения выразили надежду на то, что съезд ТПК предоставит возможность для того, чтобы Север внес вклад в построение мира и улучшение связей с Югом.

О том, сколько продлится восьмой съезд ТПК не сообщается.

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Интерфакс-Украина
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