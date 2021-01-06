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15:46 06.01.2021

Статьи об Украине, Тарасе Шевченко и коронавирусе-2019 стали самыми популярными в украинской Википедии-2020

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Статьи об Украине, Тарасе Шевченко и коронавирусе-2019 стали самыми популярными в украинской Википедии-2020

Самыми популярными статьями украиноязычного раздела Википедии в 2020 году стали "Україна", "Шевченко Тарас Григорович", "YouTube", "Київ" и "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні", сообщила ОО "Викимедиа Украина".

Так, в 2020 году лидерами списка стали статьи "Україна" (более 850 тыс. просмотров) и "Шевченко" (более 680 тыс. просмотров). На пятое место вышла статья "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні" - ее посмотрели почти 440 тыс. раз за год.

Три статьи на тему пандемии COVID-19 вошли в топ-25, в частности, "Пандемія коронавірусної хвороби 2019" (девятое место, 346 тыс. просмотров) и "Вірус" (тринадцатое место, 315 тыс.). Значительный всплеск внимания получили статьи "Коронавіруси" и "Orthocoronavirinae" (подсемейство коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанском гриппе.

"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Білки“, „Гриби“ и „Займенник“ - темы, изучаемые в рамках школьной программы. с марта наблюдаем всплеск интереса к статье „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb“ - очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи „Війна на сході України“ и „Збройні сили України“ читали меньше - впервые за несколько лет они не вошли в топ-50", - комментирует заместитель председателя правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.

Самой популярной современной личностью стала Ліна Костенко - статью о ней просмотрели почти 225 тыс. раз. Также среди современников читатели украинской Википедии интересовались украинскими политиками. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський и Денис Шмигаль вошли в топ-10 самых популярных статей о современниках. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Єлизавета II и Ілон Маск.

Перечень 50-ти самых популярных статей:

Україна (852,943 перегляди)

Шевченко Тарас Григорович (681,271)

YouTube (598,572)

Київ (475,448)

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437)

Леся Українка (390,308)

Друга світова війна (378,182)

Франко Іван Якович (361,998)

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)

Facebook (345,767)

Сполучені Штати Америки (332,426)

Перша світова війна (318,469)

Вірус (315,362)

Google (306,428)

Список українських жіночих імен (305,500)

Білки (296,923)

Київська Русь (289,533)

Населення України (284,635)

Список українських чоловічих імен (277,186)

Галицько-Волинське князівство (271,437)

Велика Британія (271,236)

Німеччина (263,740)

Львів (262,993)

Богдан Хмельницький (259,361)

Європейський Союз (258,071)

Прислівник (257,607)

Займенник (255,910)

Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (251,603)

Просвітництво (238,240)

Список країн Європейського Союзу (235,698)

Природна зона (234,458)

Гриби (233,773)

Українська абетка (233,525)

Голодомор в Україні (1932—1933) (233,200)

Союз Радянських Соціалістичних Республік (231,090)

Євразія (230,320)

Австралія (230,055)

Український степ (225,125)

Костенко Ліна Василівна (224,202)

Дніпро (223,898)

Данило Галицький (221,812)

Романтизм (221,056)

Зеленський Володимир Олександрович (220,276)

Грушевський Михайло Сергійович (218,967)

Екосистема (218,538)

Спіймати Кайдаша (218,325)

Коронавіруси (218,259)

Амінокислоти (216,287)

Італія (214,741)

Польща (214,481)

 

 

Википедия - один из самых популярных сайтов в Украине. Сегодня раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 тыс. статей. Ежегодно ОО "Викимедиа Украина" собирает статистику посещений украинской Википедии, чтобы узнать, какие из этих статей больше интересовали читателей в течение года.

Источник рейтинга - анализ Николая Козленко на основе первичных данных https://tools.wmflabs.org/redirectviews. Учитывается количество просмотров с 1 января по 31 декабря 2020 года с учетом переадресации и ботов.

 

Теги: #википедия #топ #украина
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