Конкурсная комиссия по отбору руководителя САП закончит работу к лету – Малюська

Отбор кандидатов на должность руководителя Специализированной антикорупционной прокуратуры (САП) закончится весной 2021 года, уже к лету конкурсная комиссия должна представить результаты своей работы, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"САП является одним из элементов антикорупционного треугольника НАБУ-САП-ВАКС, который должен расследовать и наказывать за коррупцию топ-чиновников. Конкурсная комиссия по отбору руководителя (САП – ИФ) начала работу и, по идеи, должна показать результат еще до лета", - написал Малюська на своей странице в Facebook.

Он также рассказал о том, что в 2021 году планируется "заполнить пробелы" в законодательстве относительно назначения руководителя Национального антикоррупционного бюро.

"Указ о назначении действующего директора НАБУ и ряд положений соответствующего закона признаны неконституционными КС в связи с тем, что Конституция не содержит полномочий президента о назначении директора НАБУ. Пробел в регулировании придется заполнить в этом году", - отметил министр.

Глава Минюста добавил, что сейчас есть два пути в решении этой проблемы: либо принять соответствующие изменения в Конституцию и предоставить президенту необходимые для назначения руководителя НАБУ полномочия, либо же урегулировать статус Бюро как органа исполнительной власти со специальным статусом, вроде НАПК.

"В любом случае утверждения новой процедуры избрания директора НАБУ будет означать, что за этой процедурой нужно будет проводить конкурс на нового директора НАБУ. Учитывая сложность и политизированность приведенных выше вопросов, вряд ли отбор будет происходить раньше осени-зимы", - резюмировал Малюська.