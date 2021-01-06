Киевляне в 2020 приютили более 700 бездомных животных - КГГА

Киевляне приютили 753 животных в течение 2020 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на годовой отчет коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в среду.

"Пристраивание бездомных животных в семьи (адопции) остается одной из главных наших задач. Это направление вместе со стерилизацией помогает решить проблемы бездомных кошек и собак в столице, урегулировать их численность гуманными методами. К сожалению, в 2020-м нам удалось найти места для проживания немного меньшему количеству животных, чем в 2019-м. Тогда мы приютили в семьях киевлян более тысячи четвероногих счастливцев. Но, несмотря на карантин, показатель этого года, на мой взгляд, очень неплохой", - сообщила и.о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.

По ее словам, в прошлом году предприятие использовало новые подходы, запустив программу "Стань моей семьей", в рамках которой желающие могут присоединиться к поиску домов для животных из приюта в Бородянке. На радиостанции "Happy Radio" появилась еженедельная рубрика, в эфире которой ведущие рассказывают о воспитанников приюта.

Также отмечается, что в прошлом году коммунальное предприятие продолжило развитие системы "Реестр домашних животных". В 2020 году специалисты КП зарегистрировали более 6 тысяч животных, в том числе бездомных.