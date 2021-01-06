События

15:20 06.01.2021

Киевляне в 2020 приютили более 700 бездомных животных - КГГА

1 мин читать
Киевляне в 2020 приютили более 700 бездомных животных - КГГА

Киевляне приютили 753 животных в течение 2020 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на годовой отчет коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в среду.

"Пристраивание бездомных животных в семьи (адопции) остается одной из главных наших задач. Это направление вместе со стерилизацией помогает решить проблемы бездомных кошек и собак в столице, урегулировать их численность гуманными методами. К сожалению, в 2020-м нам удалось найти места для проживания немного меньшему количеству животных, чем в 2019-м. Тогда мы приютили в семьях киевлян более тысячи четвероногих счастливцев. Но, несмотря на карантин, показатель этого года, на мой взгляд, очень неплохой", - сообщила и.о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.

По ее словам, в прошлом году предприятие использовало новые подходы, запустив программу "Стань моей семьей", в рамках которой желающие могут присоединиться к поиску домов для животных из приюта в Бородянке. На радиостанции "Happy Radio" появилась еженедельная рубрика, в эфире которой ведущие рассказывают о воспитанников приюта.

Также отмечается, что в прошлом году коммунальное предприятие продолжило развитие системы "Реестр домашних животных". В 2020 году специалисты КП зарегистрировали более 6 тысяч животных, в том числе бездомных.

 

Теги: #киев #животные #адопция #приют
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 06.01.2021
Киев начал передачу Центра микрохирургии глаза в госсобственность

Киев начал передачу Центра микрохирургии глаза в госсобственность

11:58 06.01.2021
В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

11:55 06.01.2021
В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

14:10 05.01.2021
Авиакомпания SkyUp с 30 марта запускает рейсы из Киева в Мемминген

Авиакомпания SkyUp с 30 марта запускает рейсы из Киева в Мемминген

11:59 05.01.2021
В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей, движение от моста Патона затруднено

В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей, движение от моста Патона затруднено

11:56 05.01.2021
В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

10:31 05.01.2021
Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

14:43 04.01.2021
Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

12:26 04.01.2021
Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

11:31 04.01.2021
В Киеве за сутки выявлены 504 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 504 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Статьи об Украине, Тарасе Шевченко и коронавирусе-2019 стали самыми популярными в украинской Википедии-2020

Конкурсная комиссия по отбору руководителя САП закончит работу к лету – Малюська

Денисова просит КС признать неконституционными ряд положений законодательства в сфере здравоохранения

13 стран ЕС написали письмо Еврокомиссии с просьбой о помощи странам "Восточного партнерства" в получении вакцины от COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОДПОЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В УКРАИНЕ, ЗАЯВИЛ, ЧТО СДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ ЗА СВОЙ СЧЕТ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВАКЦИНОЙ

Собрание судей КС было закрытым, по результату принято обнародованное судом заявление - судья Слиденко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА