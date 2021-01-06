Денисова просит КС признать неконституционными ряд положений законодательства в сфере здравоохранения

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.

"Ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - написала Денисова в Телеграм-канале в среду.

Она подчеркнула, что Украина оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 ни организационно, ни юридически.

"Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства. Хотя в целом введенные как парламентом, так и правительством государства ограничительные меры по преодолению инфекционной болезни имеют оправданную цель - сохранение жизни и здоровья человека", - отметила омбудсмен.

Кроме того, уточнила Денисова, объясняя причины сложившейся ситуации, действующее законодательство в внедрении карантина, а именно закон "Основы законодательства Украины об охране здоровья", законы "О защите населения от инфекционных болезней", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" также оказались не приспособленными к угрозе здоровью, которая возникла.

"Об этом свидетельствуют как внесенные в некоторых из них в течение марта-мая 2020 года изменения и дополнения, так и принятые другие законы и правовые акты", - заметила она.

Как сообщает Денисова, на имя омбудсмена поступило большое количество обращений касательно неконституционности внедряемой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета министров Украины. Также высказывалась просьба обратиться с соответствующим конституционным представлением в Конституционный суд Украины.

"Подчеркиваю, что конституционные принципы, на которых базируется осуществление прав и свобод человека и гражданина в Украине, включая и право на охрану здоровья, предусматривают правовые гарантии, правовую определенность и связанную с ними предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли быть уверенными в своих законных ожиданиях, что их право, его содержание и объем будет ими реализовано", - подчеркнула Денисова.

В частности, в ст. 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан.

"Надеюсь на открытие Конституционным судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила омбудсмен.