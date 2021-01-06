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14:35 06.01.2021

13 стран ЕС написали письмо Еврокомиссии с просьбой о помощи странам "Восточного партнерства" в получении вакцины от COVID-19

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13 стран ЕС написали письмо Еврокомиссии с просьбой о помощи странам "Восточного партнерства" в получении вакцины от COVID-19

Тринадцать стран-членов Европейского Союза обратились с письмом к Европейской комиссии с просьбой быть более активной в вопросе предоставления помощи странам "Восточного партнерства", в число которых входит и Украина, получить вакцину от коронавируса.

Факт получения письма подтвердила в среду в Брюсселе на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"Мы можем подтвердить, что утром получили это письмо и ответим на него в свое время", - констатировала она.

Писонеро напомнила, что Европейская комиссия с самого начала пандемии COVID-19 говорила о помощи, в том числе "Восточным соседям". "Об этом четко сказала президент Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) и комиссар Варгеи. Эта работа продолжается: сейчас мы рассматриваем, как это можно сделать, включая (оказание помощи) в сотрудничестве с международными и европейскими финансовыми институциями. Стратегия ЕС в отношении вакцины предлагает членам ЕС возможность предложить часть их доз. Сейчас ЕС находится в процессе создания механизма с целью упростить донацию и перепродажу вакцин, которые ранее закуплены государствами-членами", - рассказала представитель ЕК.

Писонеро подчеркнула, что в настоящее время дискуссия по этому вопросу продолжается, поэтому на данном этапе предоставить больше деталей невозможно.

Теги: #ес #вакцина #ек #письмо
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