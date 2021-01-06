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14:16 06.01.2021

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

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Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правоохранителям и Министерству здравоохранения проверить появившуюся в СМИ информацию о тайной вакцинации украинских политиков от Covid-19 и заявил о намерениях привиться за собственный счет после поступления официально зарегистрированной вакцины в украинские клиники.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию… Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в среду.

По его словам, сейчас Украина ожидает первую партию вакцин Sinovac Biotech в количестве 1,9 млн доз и сообщил, что руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. "Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - написал премьер.

Шмыгаль также напомнил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин в Украине получат врачи, "работающие на передовой борьбы с Covid-19".

Ранее на сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором он утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности, некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

Теги: #шмыгаль #поручение #вакцина
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