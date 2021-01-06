Собрание судей КС было закрытым, по результату принято обнародованное судом заявление - судья Слиденко

По итогу проведения собрания судей Конституционного суда Украины (КС) во вторник, 5 января, было принято нейтральное по своей сути заявление судей о ситуации с органами власти в стране через призму конституционных положений, отмечает судья КС Игорь Слиденко.

"Вчера было собрание судей, на котором рассматривался ряд вопросов. Результатом собрания стало заявление, размещенное на сайте суда. Заявление отображает позицию суда по вопросам, связанным с функционированием органов государственной власти. Всех - президента, Верховной Рады, Конституционного суда. Заявление нейтральное, без каких-либо обвинений, не содержит политических призывов, просто отражает состояние вещей, которое должно быть в соответствии в Конституцией. И все", - сказал Слиденко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Отвечая на вопрос о том, рассматривался ли на собрании судей вопрос отстранения главы КС Александра Тупицкого, судья сказал: "Собрание проводилось в закрытом режиме, я не могу говорить об этом".

Он также сообщил, что не знает, будет ли ходить глава КС на работу, поскольку это вопрос именно к Тупицкому. При этом Слиденко напомнил, что количества судей достаточно, чтобы был кворум для проведения заседаний.

Судья добавил, что в комментарии одному из телеканалов выразил исключительно собственное мнение о том, что вопрос отстранения не может рассматриваться. "Моя позиция не имеет никакого отношения ко вчерашнему заседанию", - сказал Слиденко.

В свою очередь, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя заявление судей КС, принятое по результатам собрания во вторник, отметил, что отстранение Тупицкого блокировкой работы суда не является, поскольку указ президента Украины Владимира Зеленского касается только одного судьи КС. "Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - сказал он в интервью "Радио свобода", опубликованном в среду.

При этом представитель президента назвал принятое на собрании судей КС заявление "абсолютно нейтральным" и отметил, что оно "не имеет никакого юридического значения". "Никаких юридических оценок указа президента (об отстранении Тупицкого от должности судьи КС - ИФ) судьи не делали… Статуса судьи Тупицкого никто не лишал. Полномочия его никто не прекращал. Его никто не увольнял… Речь идет лишь о временном отстранении от выполнения полномочий, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Это все связано с уголовным производством по Тупицкому", - подчеркнул Вениславский.

Он также сказал, что собрание судей КС как органа судейского самоуправления может рассматривать вопросы, которые не могут рассматривать на других заседаниях. "То есть давать юридическую оценку на предмет соответствия Конституции указа президента Украины об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КС на собрании судей вообще было нельзя", - отметил Вениславский.

Как сообщалось, судьи КС во вторник приняли заявление, в котором выразили обеспокоенность относительно в связи с изданием указа Зеленского об отстранении от должности главы КС Тупицкого и заявили о возможности блокирования работы КС в связи с несоблюдением органами власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, и сообщили о намерении назначить такое заседание, а судья Тупицкий обязан продолжать выполнять служебные обязанности в соответствии с Конституцией и законом о КС. Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы его конституционных полномочий.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.