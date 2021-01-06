Радуцкий опроверг информацию о тайной вакцинации от COVID-19 - СМИ

Глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") назвал фейком информацию о тайной вакцинации некоторых представителей власти от COVID-19.

"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина – я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", – заявил Радуцкий в комментарии сайту "Сегодня".

Ранее на сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности, некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.