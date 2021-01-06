Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог – Wikileaks

Суд британской столицы отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог, говорится в сообщении, опубликованном в среду в Твиттере организации.

"Суд Лондона отказал в удовлетворении запроса об освобождении Джулиана Ассанжа под залог", - говорится в Твиттере Wikileaks.

Ранее группа его адвокатов обосновала запрос об освобождении под залог тем, что риск возможности побега отсутствует, однако судья с этим не согласился. Основатель Wikileaks останется под стражей до рассмотрения британским судом апелляции США по делу о его экстрадиции.

В понедельник в Минюсте США заявили, что Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа после того, как британский судья отказал в этом.

"Мы будем продолжать добиваться экстрадиции господина Ассанжа в Соединенные Штаты", - заявил представитель Минюста Марк Раймонди.

Он сказал, что Соединенные Штаты "крайне разочарованы окончательным решением суда".

Как сообщалось, суд в Лондоне постановил, что экстрадиция Ассанжа в США невозможна.

Американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подтвердила, что подаст апелляцию на это решение.

Суд мотивировал своё решение опасениями за психическое здоровье основателя Wikileaks.

"Считаю, что психическое состояние господина Ассанжа настолько плохое, что было бы неправильно экстрадировать его в США", - заявила судья Ванесса Барайтсер.

Она пояснила, что в США Ассанжа поместили бы в тюрьму максимально строгого режима, что пагубно сказалось бы на психическом здоровье основателя Wikileaks. По мнению судьи, в таком случае регулярно страдающий от депрессий Ассанж в тюрьме может совершить суицид. Кроме того, она заключила, что обвиняемый достаточно умён, чтобы выполнить задуманное даже при серьезном контроле за ним.