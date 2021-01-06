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13:41 06.01.2021

Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

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Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки на большей части территории Украины атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности.

Ночью в западных областях, днем в Украине дожди, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Ночью, утром в Украине местами туманы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 0-5° тепла, в южной части днем 7-12° тепла.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, туман, днем дождь с переходом в мокрый снег. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 января самая высокая температура днем была 8,0 в 1975г., самая низкая ночью -29,7 в 1935г.

Ночью 8 января в северных, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и восточных областях умеренный мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, гололед, местами значительные осадки, на дорогах гололедица; днем в северо-восточных областях и на крайнем юге Украины умеренные осадки; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Карпатах без осадков, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в ночь на 8 января мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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