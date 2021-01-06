В Ивано-Франковской области горел коттедж, эвакуированы 25 человек – ГСЧС

В с. Поляница Ивано-Франковской области из загоревшегося трехэтажного коттеджа эвакуировали 25 человек, сообщает областное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook.

"6 января в 3:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре трехэтажного жилого дома коттеджного типа в селе Поляница Яремчанского городского совета. К месту вызова были немедленно направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №9 г. Яремче, Государственного пожарно-спасательного поста с. Ворохта, КП ПД с. Поляница, ДПК ООО "Буковель", Государственного пожарно-спасательного поста с. Делятин и очередная смена Оперативно-координационного центра Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной организации, горел коттедж "Салют Буковель". Отмечается, что здание состоит из двух этажей с надстроенными мансардными этажами и шести секций, при этом стены первого этажа из блоков были обшиты пенопластом, а второй этаж и мансарды – деревянные.

Отмечается, что сразу после возникновения пожара хозяева сообщили жильцам о возгорании и вывели из здания 25 человек ещё до прибытия спасателей.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь полностью охватил здание, общая площадь пожара составила 250 кв. м. Также существовала угроза переброса огня на соседние здания. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и порывами ветра, однако спасателям удалось предотвратить распространение огня на два соседних здания гостиничного типа.

Пожар был локализован в 05:54, и ликвидирован в 07:18.

Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара было привлечено 24 человек личного состава и 8 единиц техники.