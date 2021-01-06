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11:23 06.01.2021

Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

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Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

Украина вместе с другими заинтересованными сторонами в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с конвенцией, у украинской стороны есть 60 дней, так же, как и других государств-участниц этого технического расследования. В него входит государство-эксплуатант, государство-производитель воздушного судна, в данном случае США, и другие заинтересованные стороны, то есть это будет результат консолидированного труда. На сегодняшний день трудно установить конкретную дату, но я более, чем убежден, что мы уложимся в установленный конвенцией 60-дневный срок", - сказал Енин в эфире "Громадского радио" в среду.

Он подчеркнул, что иранская сторона должна либо учесть, либо не учесть украинские замечания и предложения, о чем в дальнейшем будет проинформирован совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Мы чрезвычайно довольны этими результатами, которые стоили очень большой концентрации усилий - не только Украине, но и всем международным партнерам по коалиции пострадавших государств. Напомню, это Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан. Мы уже неоднократно слышали от иранской стороны о готовности передать этот проект технического отчета, в то же время, получили его только сейчас", - пояснил Енин.

Замглавы МИД указал, что технический отчет важен тем, что, во-первых, устанавливает все причины катастрофы.

"Во-вторых, именно на основе технического отчета иранская сторона будет вынуждена произвести весь комплекс мер по устранению пробелов и недостатков в системе обеспечения безопасности в небе над Ираном. В-третьих, именно материалы технического расследования лягут в основу уголовного производства по привлечению к уголовной ответственности всех причастных к этой катастрофе чиновников. В-четвертых, именно на основе результатов технического расследования в значительной мере будет определяться размер компенсаций, которые иранская сторона должна выплатить родственникам погибших", - подчеркнул он.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 – граждане Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Теги: #мау #отчет #енин #иран
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