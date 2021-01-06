События

12:42 06.01.2021

Бывший экономический советник Трампа назначен вице-председателем IBM

2 мин читать
Бывший экономический советник Трампа назначен вице-председателем IBM

Американский поставщик компьютерных услуг International Business Machines Corp. (IBM) назначил вице-председателем бывшего экономического советника Белого дома Гэри Кона.

Как сообщается в пресс-релизе IBM, Кон также войдет в исполнительное руководство компании.

В компании отметили, что Кон будет работать с CEO Арвиндом Кришной и другими топ-менеджерами над рядом инициатив в таких отраслях, как развитие бизнеса, клиентские услуги и управление отношениями с клиентами.

"В качестве высокопоставленного руководителя IBM его (Кона- ИФ) знания в области технологий и трансформации бизнеса вместе с политическим опытом будут представлять уникальную ценность для наших клиентов и заинтересованных сторон на фоне того, как мы ускоряем реализацию нашей стратегии в области "облачных" и ИИ-технологий", - подчеркнул Кришна.

Кон возглавлял Национальный экономический совет при Белом доме с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года до апреля 2018 года. Он подал в отставку в марте 2018 года после того, как президент США ввел пошлины на импорт стали и алюминия, против которых выступал Кон.

До прихода в Белый дом Кон в 2006-2016 гг. являлся президентом и главным операционным директором Goldman Sachs Group Inc.

В данный момент он также занимает должность сопредседателя компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Cohn Robbins Holdings Corp., которая в сентябре провела IPO.

Как отмечает The Wall Street Journal, Кон присоединится к руководству IBM в тот момент, когда компания проводит значительную трансформацию после многолетних попыток вернуться к росту. За последние 10 лет IBM зафиксировала 30 квартальных снижений выручки.

В прошлом году IBM назначила главным исполнительным директором Арвинда Кришну, объявила о сокращении штата, а также о выделении сегмента услуг в области управляемой инфраструктуры в отдельную компанию.

Теги: #ibm #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 04.12.2020
Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ займется связями с входящими в систему ООН организациями – Песков

Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ займется связями с входящими в систему ООН организациями – Песков

19:42 01.12.2020
Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

19:42 23.11.2020
Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

01:03 12.11.2020
Король Бахрейна утвердил новым премьером наследного принца

Король Бахрейна утвердил новым премьером наследного принца

11:59 26.10.2020
Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

02:34 24.10.2020
Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

19:34 07.10.2020
Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

07:41 07.10.2020
Власти Бишкека назначили нового мэра

Власти Бишкека назначили нового мэра

19:05 06.10.2020
Новым премьером Кыргызстана стал Садыр Жапаров, а парламент возглавил оппозиционный депутат

Новым премьером Кыргызстана стал Садыр Жапаров, а парламент возглавил оппозиционный депутат

20:09 29.09.2020
Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут быть проведены на территории Европы в январе – Аваков

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский

Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

В Ивано-Франковской области горел коттедж, эвакуированы 25 человек – ГСЧС

Началась экспертиза аудиозаписей в рамках расследования убийства Шеремета - Геращенко

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА