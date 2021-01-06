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12:32 06.01.2021

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

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В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины обнародовало список терминов, рекомендуемых для использования в публикациях, освещающих войну на Донбассе.

"Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне на "едином языке", необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, обусловленных отсутствием единого понимания событий", - подчеркивается в сообщении Управления в соцсети Facebook.

В качестве примера приводится использование терминов "территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР", "юго-восток Украины" и "восток Украины" в СМИ и социальных сетях, что, отмечают в Управлении, является ошибочным в соответствии с законами Украины.

"Дело в том, что неправильное определение того или иного региона Украины приводит к ряду проблем, среди которых подмена понятий, затуманивание сознания, противопоставление и создание стереотипов. "Восток Украины" в противовес "большой Украине" - таким термином Россия и пророссийские медиа отделяют население временно оккупированных территорий от украинцев, проживающих под легитимным правительством, а затем создают напряжение в обществе и враждебное отношение между гражданами. Таким образом, используя термин "восток Украины" и "юго-восток Украины", расширяют географию конфликта, ведь в географическом восприятии восток - это и Харьковская область, а юго-восток часто в сознании охватывает и Запорожскую область, в то время как под оккупацией находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - объясняется в сообщении.

Кроме того, термин "так называемые ДНР/ЛНР" подтверждает существование отдельных "самопровозглашенных" республик, признания которых добивается Россия, в то время как на самом деле это созданные Россией квазигосударства и признанные законом террористические организации.

"Кроме того, неправильное использование данного термина создает представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины. Однако, при условии верной формулировки, мы понимаем, что это - территории Украины, временно оккупированные Россией и сателлитными ей террористическими группировками", - подчеркнули в Управлении.

Таким образом, заключают в Управлении, верным является использование терминов "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях" и "оккупированная часть Донбасса".

"Использование единой терминологии, которая соответствует реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам и формированию нарратива, будет исключать российские пропагандистские штампы", - резюмируется в сообщении.

 

Теги: #сми #терминология #война #всу
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