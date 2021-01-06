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11:58 06.01.2021

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

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В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

Все массовые мероприятия и ярмарки по случаю Рождества будут отменены в Киеве с 8 по 24 января в связи с ужесточением мер по борьбе с пандемией коронавируса, т.н. "локдауном", также запрещена работа торговых центров и общественных заведений, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т.д.", – разъяснили в ведомстве в среду.

Среди прочего, свою работу прекратят торгово-развлекательные центры, молитвенные учреждения, фитнес-центры, бассейны.

Кроме того, по решению правительства, с 8 до 24 января запрещается посещение учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Общественный транспорт должен осуществлять пассажирские перевозки только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения. Также с 8 до 24 января интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро, во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов, отметили в КГГА. О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

 

Теги: #киев #локдаун #ограничения
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