В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300", - написал Кличко в Телеграм-канале в среду.

Среди заболевших 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин от 18 до 85 лет, 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет. Также заболели 25 медиков.

В больницы столицы госпитализирован 71 пациент, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137, и в Деснянском районе – 133 случая.