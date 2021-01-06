Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

Более 25 тысяч сотрудников полиции и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии будут следить за порядком в Украине в период рождественских праздников, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тыс. граждан. На праздник Рождества Христова к обеспечению порядка будут привлечены более 25 тыс. полицейских и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - цитирует Ярового пресс-служба МВД в среду.

По его словам, с 6 по 11 января на усиленный режим службы переведены и подразделения ГСЧС. Отмечается, что на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники, а также 8 воздушных суден ГСЧС, в частности, самолет АН-26 в медицинском варианте в аэропорту "Киев" им. И.Сикорского.

В министерстве отметили, что в течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 31,6 тыс. граждан.

"В частности, в наше государство прибыло 20,4 тыс. человек, а из Украины выехало 11,2 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 9,4 тыс. транспортных средств", – отметили в ведомстве.