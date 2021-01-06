В Украине пресечена продажа пленок для сокрытия номерных знаков авто от камер фотофиксации

Сотрудники Департамента киберполиции блокировали сеть веб-ресурсов, на которых продавали т.н. "нанопленки" для скрытия номерных знаков автомобилей от камер фотофиксации правонарушений, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

"Фигурант создал восемь веб-ресурсов под доменами разных стран для реализации, так называемых, нанопленок. На сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и должны "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Также в ходе следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели", - указано в сообщении.

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал в РФ. Пленка, скрывающая один символ на номерном знаке, стоила 100 грн. На таких продажах фигурант успел заработать более 1 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции. Устанавливаются другие возможные причастные к преступлению.