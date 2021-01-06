ГСЧС предупреждает о дождях с мокрым снегом в Украине 7-8 января

Госслужба по ЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 7 и 8 января.

Как сообщает ГСЧС в соцсетях, дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в ночь на 7 января в юго-западной части Украины, а также днем в большинстве областей страны. В южных и центральных областях местами ожидаются значительные осадки днем 7 января.

"8 января в северных, восточных, ночью и центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков", - отмечается в сообщении.