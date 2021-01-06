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10:44 06.01.2021

Эпидемиологи считают необходимым жесткий карантин с 8 по 24 января – Степанов

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Эпидемиологи считают необходимым жесткий карантин с 8 по 24 января – Степанов

Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в середине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина",- отметил министр.

"Ежедневно в Украине фиксируется 5-7 тыс. случаев заболеваемости, умирает около 200 человек. Более 23 тыс. пациентов пребывает в медучреждениях, более 10% из которых – тяжелые больные. Количество тяжелых больных увеличивается",- добавил он.

Степанов также подчеркнул, что бизнес готов к жесткому карантину и понимает его важность.

Теги: #карантин #степанов
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