Эпидемиологи считают необходимым жесткий карантин с 8 по 24 января – Степанов

Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в середине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина",- отметил министр.

"Ежедневно в Украине фиксируется 5-7 тыс. случаев заболеваемости, умирает около 200 человек. Более 23 тыс. пациентов пребывает в медучреждениях, более 10% из которых – тяжелые больные. Количество тяжелых больных увеличивается",- добавил он.

Степанов также подчеркнул, что бизнес готов к жесткому карантину и понимает его важность.