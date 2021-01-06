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10:41 06.01.2021

В США поздравили ПЦУ с годовщиной получения Томоса

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В США поздравили ПЦУ с годовщиной получения Томоса

Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии.

"Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении посольства в Facebook в среду.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

 

Теги: #сша #пцу #томос
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