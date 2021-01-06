События

09:39 06.01.2021

На Авдеевском коксохимическом заводе загорелась коксовыталкивающая машина

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На Авдеевском коксохимическом заводе загорелась коксовыталкивающая машина

В Донецкой области на территории ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" загорелась коксовыталкивающая машина, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 января в 8:50 в г. Авдеевка на территории ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в коксовом цеху №2 произошло возгорание коксовыталкивающей машины на площади около 10 кв. м", - указывается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует.

К ликвидации огня привлечены 24 человека личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

Теги: #авдеевский_кхз #возгорание
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