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09:17 06.01.2021

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 233 тыс., суточный прирост снижается

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Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 233 тыс., суточный прирост снижается

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 800 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 233 тыс. 879, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 316 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 666 человек, за минувшие сутки скончались еще 20 человек с COVID-19.

Число выздоровевших составляет 223 тыс. 276 человек.

Теги: #грузия #covid_19
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