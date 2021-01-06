Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 86 млн 405 тыс. 927 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 868 тыс. 768, выздоровели более 60 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 46 тыс. 195 инфицированных COVID-19, зафиксировано 357 тыс. 258 летальных исходов, излечились более 12 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 374 тыс. 932, число скончавшихся - до 150 тыс. 114, поправились более 9,9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 810 тыс. 400 заболевших, из них умерли 197 тыс.732 человека, вылечились более 6,9 млн.