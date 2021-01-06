События

08:54 06.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 86 млн 405 тыс. 927 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 868 тыс. 768, выздоровели более 60 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 46 тыс. 195 инфицированных COVID-19, зафиксировано 357 тыс. 258 летальных исходов, излечились более 12 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 374 тыс. 932, число скончавшихся - до 150 тыс. 114, поправились более 9,9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 810 тыс. 400 заболевших, из них умерли 197 тыс.732 человека, вылечились более 6,9 млн.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 06.01.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

05:10 06.01.2021
На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

03:05 06.01.2021
Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

18:29 05.01.2021
Количество киберинцидентов в Украине с 30 декабря по 5 января возросло на 17%

Количество киберинцидентов в Украине с 30 декабря по 5 января возросло на 17%

11:56 05.01.2021
В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

08:29 05.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

08:19 05.01.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5334 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13850 человек

В Украине за сутки зафиксировано 5334 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13850 человек

23:32 04.01.2021
Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

17:50 04.01.2021
ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

15:43 04.01.2021
Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут быть проведены на территории Европы в январе – Аваков

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Судьи КС обеспокоены угрозой блокирования работы суда после указа президента об отстранении Тупицкого

Судьи КС приняли заявление по поводу указа об отстранении Тупицкого – нардеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп заявил, что не слышал от Пенса слов о невозможности изменить итоги выборов

На Харьковщине стоимость реконструкции системы водоснабжения завысили на 530 тыс.грн, экс-сельский голова подозревается в халатности

Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов – СМИ

Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей

Суд оставил экс-министра Кожару в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога

Конгресс США соберется для утверждения победы Байдена на выборах 2020 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА