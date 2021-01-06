В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 911 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 490 человек, умерло 228 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровело – 14 490 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 5 января сообщалось о 5 334 случаях инфицирования COVID-19, 4 января министр проинформировал о 4 158 новых случаях, 3 января сообщалось о 4 576 случаях, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/