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07:41 06.01.2021

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

С начала текущих суток в штабе ООС зафиксировали 2 нарушения режима тишины.

"С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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