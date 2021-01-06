На Харьковщине стоимость реконструкции системы водоснабжения завысили на 530 тыс.грн, экс-сельский голова подозревается в халатности

Одному из бывших сельских голов Барвенковского района Харьковской области объявлено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) при реконструкции системы водоснабжения в 2018 году

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного следствия, несмотря на то, что договорные обязательства были выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных строительных работ, содержавшие заведомо недостоверную информацию, завысив стоимость работ более чем на 530 тыс. грн.

"В свою очередь председатель сельсовета, не убедившись в достоверности внесенных сведений об объеме фактически выполненных работ и их соответствии проектно-сметной документации, подписал и скрепил печатью сельского совета соответствующие акты. На основании этого на счет ООО (подрядчика - ИФ) было избыточно перечислено более 530 тыс. грн", - говорится в сообщении.