События

06:06 06.01.2021

На Харьковщине стоимость реконструкции системы водоснабжения завысили на 530 тыс.грн, экс-сельский голова подозревается в халатности

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Одному из бывших сельских голов Барвенковского района Харьковской области объявлено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) при реконструкции системы водоснабжения в 2018 году

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного следствия, несмотря на то, что договорные обязательства были выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных строительных работ, содержавшие заведомо недостоверную информацию, завысив стоимость работ более чем на 530 тыс. грн.

"В свою очередь председатель сельсовета, не убедившись в достоверности внесенных сведений об объеме фактически выполненных работ и их соответствии проектно-сметной документации, подписал и скрепил печатью сельского совета соответствующие акты. На основании этого на счет ООО (подрядчика - ИФ) было избыточно перечислено более 530 тыс. грн", - говорится в сообщении.

 

Теги: #реконструкция #украина #харьковская #халатность
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