События

05:10 06.01.2021

На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 139 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 363 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 5 января, за сутки зарегистрировано 139 новых случая инфицирования Covid-19, 363 человека выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 40 903 человека, 30 567 выздоровели, 794 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 940 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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