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05:08 06.01.2021

Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

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Республиканцы вырвались вперед и опередили соперников-демократов, свидетельствуют предварительные результаты выборов в сенат в штате Джорджия.

Так, согласно данным телеканала Fox News, после подсчета 77% голосов демократ Джон Оссофф уступает республиканцу Дэвиду Пердью с 49% голосов против 51%.

Республиканка Келли Леффлер набирает 50,6% голосов. У ее соперника Рафаэля Уорнока - 49,5%.

В американском штате Джорджия во вторник проходит второй тур выборов сенаторов в сенат США.

Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и, при желании, - блокировать его назначения на ключевые посты.

В сенате США заседают по два представителя от каждого штата.

К настоящему моменту по итогам выборов в ноябре республиканцы гарантировали себе 50 мест в сенате, а демократы - 48. Для контроля над палатой необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии хотя бы одного из двух кандидатов - Келли Лефлер или действующего сенатора Дэвида Пердью.

Если оба потерпят неудачу, то у обеих партий будет по 50 сенаторов. В таких случаях решающий голос в сенате принадлежит вице-президенту: с 20 января 2021 года им будет член Демократической партии Камала Харрис.

Теги: #сша #сенат #выборы #республиканцы
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